Venemaa massiivses õhurünnakus hukkus 10 inimest ja kümneid sai vigastada
Vene rakettide ja droonide lained pommitasid Kiievit ja teisi Ukraina linnu 1.-2. juuli öösel vaid mõni tund pärast seda, kui president Volodõmõr Zelenskõi hoiatas, et Venemaa valmistab ette uut ulatuslikku rünnakut Ukraina vastu.
Nafta rafineerimine kukkus kümnendite madalaimale tasemele
Kütusekriis Venemaal, mis on üks maailma suurimaid energiatootjaid, on toonud riigi alustatud täiemahulise sõja tavakodanike igapäevaellu. Koos järjekordadega tanklates kasvab ka inimeste pettumus ja ebakindlus.
Eesti inimesed kaotasid mullu petturitele 31 miljonit eurot ehk ligi kolm korda rohkem kui aasta varem ning RIA hinnangul jätkub tänavu üldjoontes sama suund. Samal ajal muutuvad pettused üha usutavamaks ja professionaalsemaks ning ettevõtete kaitsmisel ei saa loota üksnes töötajate tähelepanelikkusele, rääkisid eksperdid Äripäeva raadio saates „Küberruum“.