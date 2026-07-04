Poolsurnud ükssarvikud kummitavad Silicon Valleyt: idufirmade hiilgeaeg hakkab lõppema

Aastaid kestnud odava raha ajastu sünnitas Silicon Valleys tuhandeid ükssarvikuid ehk idufirmasid, mille väärtus ületas miljardi dollari piiri. Nüüd on aga suur osa neist põhja langenud.

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artiklit lugedes teada: kui suureks võib paisuda idufirmade ümberhindlus ja miks kardavad investorid, et probleem puudutab kogu riskikapitalisektorit;

kuidas odava raha ajastu muutis ükssarvikute väärtused ebarealistlikuks ning miks on uue raha kaasamine nüüd palju raskem;