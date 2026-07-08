Vaikuseruumide tootja Silen kärbib töötajaskonda. „Strateegiline muutus“

Vaikuseruumide tootja Silen koondab iga neljanda töökoha, sest strateegilise muutuse tõttu keskendutakse uuele tootepõlvkonnale, mille tööjõumaht on poole väiksem, selgitas ettevõtte tegevjuht Endrus Arge.
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- kui suureks võib Sileni koondamislaine tegelikult kujuneda ja milliseid ametikohti see enim puudutab;
- miks nimetab tegevjuht Endrus Arge kärbet strateegiliseks muutuseks ning mida tähendab uus tootepõlvkond ettevõtte tuleviku jaoks;