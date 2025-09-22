Eesti ettevõtja: Trumpi viisatasude tõus kergitab USAs kõvasti palkasid

Reedel allkirjastas USA president Donald Trump määruse, millega kehtestatakse 100 000dollarine tasu H-1B tööviisa taotlejale. Selle viisaga palkavad USA ettevõtted endale kvalifitseeritud välistööjõudu.
USA president Donald Trump ühes oma administratsiooniga on läinud tülli USA tippülikoolidega ning soovib nende tegevust ja meelsust kontrollida. Kui kogu segaduses midagi positiivset püüda leida, võib niisugune pitsitamine tulla kasuks näiteks Euroopa Liidu ülikoolidele.
Uuringud näitavad, et eurooplased ja õppurid üle maailma soovivad õppida üha enam Euroopas, oma mõju on ka USA võimu suhtumisel ülikoolidesse. Eestilgi on potentsiaali, kirjutab EBSi rektor ja professor Meelis Kitsing.
“Pettused muutuvad keerukamaks ja personaalsemaks ning rünnak võib tabada igaüht. Kui ettevõte ei märka pettuse võimalusi oma riskianalüüsis, avastatakse need sageli alles juhuslikult,” ütleb PwC Baltikumi pettuste ennetamise ja uurimise juht Erki Mägi.