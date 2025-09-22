Eesti ettevõtja: Trumpi viisatasude tõus kergitab USAs kõvasti palkasid

PRO Arvamused 30.04.25, 08:00

Miks Trump ründab USAs ülikoole?

Uuringud näitavad, et eurooplased ja õppurid üle maailma soovivad õppida üha enam Euroopas, oma mõju on ka USA võimu suhtumisel ülikoolidesse. Eestilgi on potentsiaali, kirjutab EBSi rektor ja professor Meelis Kitsing.