Uute sõiduautode müük Euroopas kerkis jõuliselt

Uute sõiduautode müüginumbrid kasvavad Euroopa Liidu riikides jätkuvalt, aga samas jäävad siiski veel alla koroonapandeemiaeelsele ajale. Eesti automüüjaid saadab mullusega võrreldes edu ainult pistikhübriididega.
Tehisintellekt suudab juba praegu täita paljusid alustavate IT-spetsialistide tööülesandeid, aidates ettevõtetel kulusid kokku hoida ja tööd tõhusamalt korraldada. Ent lühiajalise kokkuhoiu kõrval tuleb mõelda ka tulevikule: kui ettevõtted loobuvad noorte arendajate palkamisest, võib mõne aasta pärast tekkida puudus kogenud spetsialistidest. Kuidas kasutada tehisintellekti võimalusi nii, et tänased otsused ei kahjustaks ettevõtte pikaajalist konkurentsivõimet?