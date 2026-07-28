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Allikad: Omniva ostjaks peetakse FedExit või hiinlasi

Äripäeva Leedu sõsarlehe Verslo žiniose allikate hinnangul võib erastamist ootava Omniva omanikuks saada USA börsil noteeritud FedEx Corporation või mõni Hiina ettevõte.
Kuluaarides peetakse Omniva võimalikuks ostjaks ka FedExit, mis tänavu juba Poola turuliidri omandas.
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