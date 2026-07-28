Allikad: Omniva ostjaks peetakse FedExit või hiinlasi

Ministeerium avaldas Omniva viisaastaku luubi alla võtnud erikontrolli lõpparuande, mis on riigifirma tegevjuhi Martti Kuldma sõnul võimalikule ostjale julgustav dokument: erastamisega saab edasi minna ja minevikust luukeresid välja ei tule.
Edukas ettevõte ei sünni üksnes heast ideest ning kiire kasv ei tähenda alati muretut tulevikku. Äripäeva raadio saates „Ettevõtlik Tallinn“ räägivad oma kogemustest kaks Tallinna ettevõtlusauhindadel tunnustatud ettevõtjat: särava startija tiitliga pärjatud Fumé restorani eestvedaja Martti Siimann ning Tallinna tootja tunnustuse pälvinud tehnoloogiaettevõtte Rantelon esindaja Karl Taklaja.