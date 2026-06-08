Andre Veskimeister: Omniva erastamine raputab pakiturgu rohkem kui Läti Posti tulek

Omniva erastamiseks on praegu parim ja kõige loogilisem aeg, kirjutab Omniva endine juhatuse liige ja Parcel Locker Centrali asutaja Andre Veskimeister.

Hea lugeja! See siin on alles sisuka loo esimene lõik. Kui sa oleks tellija, saaksid seda artiklit lugedes teada: miks peab Andre Veskimeister Omniva erastamist Balti pakituru jaoks palju suuremaks pöördepunktiks kui Läti Posti laienemist;

milliste võimalike ostjate vahel võib Omniva müügil kõige tihedam konkurents tekkida ja kes võivad konkurentsireeglite tõttu kõrvale jääda;