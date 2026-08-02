Nädala lood: peen restoran vajus põhja ja miljoniprojekti võitnud ettevõte liikus firmamatja kätte

„Minu tõeline palgapäev tuleb ettevõtte müügist“

29aastase Heidi Mülla loodud geelküünte ja kunstripsmete ilubrändist Glowberry on välja kasvanud kasumlik äri, mille ta loodab tulevikus ära müüa. Sel teekonnal on aga olnud ka ahhetama panevaid tagasilööke.