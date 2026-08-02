Nädala lood: peen restoran vajus põhja ja miljoniprojekti võitnud ettevõte liikus firmamatja kätte

Sel nädalal pälvisid erilist tähelepanu Tallinna peene restorani äritüli ja üle 100 000 euro suuruseks kasvanud maksuvõlg, Hiiumaa miljoniprojekti võitnud ehitusfirma hääbumine ning Viljar Arakase kinnisvarafondi tugev poolaasta.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- miks vajus Fahle kvartali peen A.ju restoran äritüli saatel põhja ning mida ütlesid Mati Luht ja Joonas Koppel toimunu põhjuste kohta;
- kuidas sattus Hiiumaa 2,1 miljoni eurose projekti võitnud ehitusfirma firmamatja Aare Reikteri kätte ja kelle vahel käib vaidlus makseraskuste üle;