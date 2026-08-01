Isa ja poeg väänavad ainulaadse äriga eestlaste maitsemeeli. “Teo pakkumist võetakse natuke nagu solvangut”

Eesti esimene teofarm on lühikese tegutsemisajaga äratanud inimestes huvi, sõlminud käed kahe restoraniga, ekspordib Iirimaale ja toodab teoviina. „Eesti inimene pelgab tigu, aga kui on ühe ära söönud, küsib teist,“ ütles Veski Teod üks omanikest Karl Markus Tamme.

Tellijana saad artiklit lugedes teada: kuidas jõudis Karl Markus Tamme Austraaliast tagasi tulles ideeni rajada Põltsamaa külje alla Eesti esimene teofarm;

milliste riskide ja üllatustega peab teokasvataja igapäevaselt arvestama ning miks peab suurimaks ohuks hoopis rotte;