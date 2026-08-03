Juuli viimasel päeval suri 60aastasena notar Tiit Sepp.
- 60aastaselt (15.11.1965–31.07.2026) suri notar Tiit Sepp.
- Foto: Notarite koda
Tiit Sepp (15.11.1965–31.07.2026) alustas notarina tööd 1989. aastal ning oli taasiseseisvunud Eestis ladina notariaadi ülesehitamise üks eestvedajaid.
Aastatel 1993–1995 kuulus ta notarite koja eestseisusesse, mil koda loodi ja rajati rahvusvahelised suhted. Aastatel 2002–2008 oli ta koja esimees. Pikki aastaid kuulus Tiit notarite eksamikomisjoni koosseisu ning 2024. aastal valiti ta taas notarite koja eestseisusesse.
2003. aastal pälvis Tiit Sepp notarite koja teeneteristi ning 2008. aastal autasustati teda vabariigi presidendi teenetemärgiga.
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“Tiidu roll Eesti notariaadi arengus on hindamatu,” kirjutab notarite koda järelehüüdes.
“Ta õpetas notaritele uut eraõigust, koolitas tulevasi notareid ning oli üks e-notari süsteemi rajajatest. Tiidul oli harukordne oskus märgata, kuidas ühiskonna ootused muutuvad, ning suunata notariaadi arengut vastavalt. Me mäletame Tiitu kui ääretult abivalmit, põhimõttekindlat ja väärikat kolleegi, kelle professionaalsus, tarkus ja inimlikkus jätsid sügava jälje kõigisse, kel oli võimalus temaga koos töötada.”