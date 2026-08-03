Suri notar Tiit Sepp

“Tiidu roll Eesti notariaadi arengus on hindamatu,” kirjutab notarite koda järelehüüdes.

“Ta õpetas notaritele uut eraõigust, koolitas tulevasi notareid ning oli üks e-notari süsteemi rajajatest. Tiidul oli harukordne oskus märgata, kuidas ühiskonna ootused muutuvad, ning suunata notariaadi arengut vastavalt. Me mäletame Tiitu kui ääretult abivalmit, põhimõttekindlat ja väärikat kolleegi, kelle professionaalsus, tarkus ja inimlikkus jätsid sügava jälje kõigisse, kel oli võimalus temaga koos töötada.”