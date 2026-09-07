Coop jätab Prisma öökauplused esialgu avatuks

Tallinnas asuv Roo Prisma suletakse kolmapäeva, 9. septembri õhtul tavapärasest mõned tunnid varem ja taasavatakse klientidele neljapäeval mõned tunnid tavapärasest hiljem, siis juba Roo Coop Maksimarketi nime all. Järgnevad riburada teised Tallinna-Harjumaa Prismad, siis Rapla, Tartu ja lõpuks Narva.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- kuidas korraldab Coop Prisma poodide ülemineku vaid mõnekümne tunniga ja kui suur meeskond selle nimel töötab;
- millised Prismad lähevad üle Coopile esimesena ning kuidas muutub nende juhtimine üle Eesti;