Läti kohustab Netflixi investeerima kohalikku filmitööstusesse

Eesti kultuuril on tohutu potentsiaal saada mõjukaks osaks Eesti majandusest ja ekspordist: meil on tugev kultuuriharidus, tugevad nišid, hea tööeetika, suurepärane loojutustamise oskas ning kasvav huvi Eestis loodud sisu vastu. Miks on see va kultuur ikka veel kärpekoht ja kuidas seda potentsiaali päriselt kasvuks pöörata?