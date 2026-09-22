Soomlased võtsid suure arenduse vastu esitatud pankrotiavalduse tagasi

Soomlastele kuuluv ettevõte Alava, kes esitas hiljuti Triple Net Capitalile kuuluva Vektori arendusfirma vastu pankrotiavalduse, võttis nüüd avalduse kohtu kinnitusel tagasi.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- miks võttis Soome ettevõte Alava Vektori arenduse vastu esitatud pankrotiavalduse tagasi ja mida see tähendab Andres Urbi sõnul projekti seisule;
- kuidas kujunes Vektori arenduse lõppvaatus, kus osa pindasid läks Nordeconile ja milline roll oli nõuete ning hüpoteekide ümbermängimisel.
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