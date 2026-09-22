Jaanus Rahumägi vaidleb opositsiooni väidetele vastu

Reformierakondlane Jaanus Rahumägi nimetab opositsioonierakondade arupärimist peaministrile moonavahenduslepingutega seoses poliitmängurluseks ja märgib, et tema ei ole mingil viisil seotud laskemoona ostmisega Türgi kontsernilt ARCA.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- millega põhjendab Jaanus Rahumägi väidet, et ARCA tehase rajamine ja võimalikud laskemoonahanked on kaks eri protsessi;
- kuidas kommenteeris Rahumägi opositsiooni süüdistusi ning milliseid väiteid ta enda rolli kohta konkreetselt ümber lükkab.
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