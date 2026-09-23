Husqvarna Eesti juht: meie robotniiduk sinu kodus ei nuhi
Meie masinad on toodetud Euroopas ja meil on kokku lepitud, et andmeid me välja ei saada, kuhugi pilve ei salvesta, mis erineb Hiina konkurentidest, rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis Husqvarna Eesti tegevjuht Jaanus Vahesalu.
Eesti inimesed kaotasid mullu petturitele 31 miljonit eurot ehk ligi kolm korda rohkem kui aasta varem ning RIA hinnangul jätkub tänavu üldjoontes sama suund. Samal ajal muutuvad pettused üha usutavamaks ja professionaalsemaks ning ettevõtete kaitsmisel ei saa loota üksnes töötajate tähelepanelikkusele, rääkisid eksperdid Äripäeva raadio saates „Küberruum“.
Elektrivarustuse katkemise risk ei tule enam ainult tormidest või tehnilistest riketest. Sunly tegevjuhi Priit Lepasepa sõnul tuleb energiaettevõtetel ja tööstusel arvestada ka küberrünnakute, sabotaaži ning teiste julgeolekuriskidega.