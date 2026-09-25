Tauri Alas: distsiplineeritud inimene saab töö tehtud kodus, kohvikus, pargis või kus iganes

Keegi ei ütle, et peaksime pastapliiatsid keelustama, sest mõni neist kipub aeg-ajalt tinti välja laskma. Kodukontoriga peaks olema sama loogika, kirjutab investor Tauri Alas vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.

Tellijana saad artiklit lugedes teada: miks peab Tauri Alas kodukontori vaidluse keskseks küsimuseks hoopis ettevõtte töökultuuri, mitte töö tegemise asukohta;

kuidas aitavad selged reeglid ja kättesaadavuse kokkulepped vältida olukorda, kus kodukontorist saab juhi jaoks pidev peavalu.