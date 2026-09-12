Anthropicu juht kutsub AI-arendust aeglustama: riskid muutuvad liiga tõsiseks

2024. aastal pühkis kindral Martin Herem käed kaitseväe juhataja raskest tööst puhtaks, pani ukse enda järel kinni ja lahkus vaba mehena. Nüüd naaseb ta pauguga sinnasamma ministeeriumisse, mille aeglust omal ajal siunas, et ise ministrina teisiti teha.
USA president Donald Trump ütles, et sooviks näha ühendatud Iirimaad, minnes sellega vastuollu Ühendkuningriigi peaministri Andy Burnhami hiljutise seisukohaga, et Põhja-Iirimaa staatuse muutmine ei ole praegu päevakorras.
Tootmise efektiivsust otsides vaadatakse suuri seadmeid, energiakulu ja tööjõudu. Samal ajal võivad sajad väikesed korduvad tegevused neelata iga päev töötunde. Tööstuslik markeerimine on üks selline protsess, ent siin ei piisa ainult kiirusest. See, mis saab detailile sekunditega, peab mõnikord püsima seal aastakümneid.