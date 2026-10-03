Nädala raadiohitid: kas vaba raha põrutab säästuhoiusele või hoopis Portugali?

Ühe võimalusena tõi ta välja kogumis- ja säästuhoiused. Seal teenib raha intressi, kuid on vajadusel kättesaadav kuni kolme tööpäeva jooksul.

Küsis Juhan Lang.

Eksperdid: 15protsendine korrektsioon USA börsil ei üllataks

“Investor Toomase tunnis“ arutasid investeerimisstrateeg Rait Kondor ja finantsturgude ekspert Tarmo Tanilas , kui kaua suudab tehisintellekti investeerimisbuum USA majandust ja aktsiaturgu veel vedada ning kus peituvad selle tsükli suurimad riskid.

USA börs on vaatamata kõrgetele intressidele, nafta hinnatõusule ja geopoliitilistele pingetele püsinud tugev. Saatekülaliste hinnangul on selle üks peamisi põhjuseid AI-investeeringud, mis toetavad lisaks tehnoloogiafirmadele ka andmekeskuste ehitust, energeetikat ja seadmetootjaid.

Samas võib just tehisaru buumist saada ka turu suurim risk. Kui tehnoloogiahiidude kapitalikulutused aeglustuvad või investeeringute tootlus valmistab pettumuse, annaks see löögi nii USA majandusele kui ka aktsiatele.

Saadet juhtis Joonas Piir.

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