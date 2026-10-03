Nädala raadiohitid: kas vaba raha põrutab säästuhoiusele või hoopis Portugali?

Äripäeva raadio nädala enim järelkuulamisi saanud saated käsitlesid nõuandeid investoritele ja põikasid ka Portugali.
- Uusarenev Lissabon.
- Foto: Erik Prozes
Nädala kuulatuimad saated:
Liisi Kirch selgitab, kuhu panna kasvama ootel seisev vaba raha
Kõrge inflatsiooni ja kerkivate intressimäärade tingimustes pole mõistlik hoida ootel seisvat raha tavalisel arvelduskontol. Madala riskiga alternatiive selle raha kasvatamiseks tutvustas investor ja rahatarkuse edendaja Liisi Kirch.
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Ühe võimalusena tõi ta välja kogumis- ja säästuhoiused. Seal teenib raha intressi, kuid on vajadusel kättesaadav kuni kolme tööpäeva jooksul.
Küsis Juhan Lang.
Eksperdid: 15protsendine korrektsioon USA börsil ei üllataks
“Investor Toomase tunnis“ arutasid investeerimisstrateeg Rait Kondor
ja finantsturgude ekspert Tarmo Tanilas
, kui kaua suudab tehisintellekti investeerimisbuum USA majandust ja aktsiaturgu veel vedada ning kus peituvad selle tsükli suurimad riskid.
USA börs on vaatamata kõrgetele intressidele, nafta hinnatõusule ja geopoliitilistele pingetele püsinud tugev. Saatekülaliste hinnangul on selle üks peamisi põhjuseid AI-investeeringud, mis toetavad lisaks tehnoloogiafirmadele ka andmekeskuste ehitust, energeetikat ja seadmetootjaid.
Samas võib just tehisaru buumist saada ka turu suurim risk. Kui tehnoloogiahiidude kapitalikulutused aeglustuvad või investeeringute tootlus valmistab pettumuse, annaks see löögi nii USA majandusele kui ka aktsiatele.
Saadet juhtis Joonas Piir.
Ajakirjanik räägib, mida Microniga edasi teha. "See tekitab natuke külmavärinaid"
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Äripäeva börsitoimetuse ajakirjanik Joonas Piir on pärast USA mälukiipide Microni tulemusi üllatunud, sest kuigi ettevõte näitas ajalooliselt tugevaid tulemusi, ei kajastunud see aktsia liikumises.
"Aktsia oleks võinud tugevalt liikuda, aga ei teinud seda. Üllatav," rääkis Piir. "Põhjuseid on erinevaid, äkki olid aktsionärid need head uudised juba sisse arvestanud," lisas ta.
"Meil Investor Toomase portfellis on ka ju Microni. Vähemalt ei tulnud halvad tulemused, aga eks me ikka tahtsime tugevamat tõusu. See tekitab natuke külmavärinaid, et miks nii," usutles Piir.
Küsis Martin Johannes Teder.
Katrin Siska naudib Portugali kinnisvaraturgu. "Mõni eestlane paigutab siia miljoneid"
Portugali lõunarannikul Algarves tegutsev kinnisvaramaakler Katrin Siska hoiab oma eestlastest püsikliente.
Saates “Ruutmeetrite taga” räägib Eestis seni hästi tuntud kui menubändi Vanilla Ninja liige Katrin Siska, et Portugalis maakleri tööga kohanemine võttis tal aega.
Praeguseks on ta enda sõnul aga üks edukamaid maaklereid pereettevõttena tegutsevas büroos Villas Key, mis nimele vaatamata tegeleb villade ja majade kõrval ka maatükkide ja korterite vahendamisega.
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Küsis Lauri Leet.
Äripäev eetris Rail Balticu edasilükkamisest: kahju, väga kahju! Jälle hüppas riik alt ära
Varasemalt jõuliselt välja lubatud Rail Balticu valmimistähtaeg ei olnud pelgalt poliitiline lubadus, vaid selle põhjal tegid paljud omavalitsused planeeringuid ning ka ettevõtted arvestasid antud tähtajaga, sõnastasid ajakirjanikud nädalat kokku võtvas arvamussaates.
Saates osalesid Äripäeva ajakirjanikud Ellen Jõgi ja Joonas-Hendrik Mägi ning Lauri Leet saatejuhi rollis.
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