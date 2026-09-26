Rekordsummasid teeninud noor raamatumüüja jagab nippe. “Hea kohe mingi nali teha”

“Mulle tundus, et ma olen väga hea ettevalmistuse saanud, aga kohe, kui ma istusin lennukile, siis ma mõtlesin – mida pekki ma teinud olen? Kuhu ma olen ennast kirja pannud?” meenutas Patrik Roostfeldt, kuidas ta sõitis USAsse esimest korda raamatuid müüma.

Tellijana saad artiklit lugedes teada: milliste konkreetsete võtetega jõudis Patrik Roostfeldt USAs raamatumüügis rekordtulemusteni ja mida ta soovitab alustajale esimestel päevadel teha;

kuidas aitasid nali, uni, toitumine ja juhendajakogemus tal pikki tööpäevi vastu pidada ning millise õppetunni tõi talle mentor Ranol Kaseväli.