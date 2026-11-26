Kuulus investor Michael Burry loobus panusest Nasdaqi langusele
2008. aasta finantskriisi eel USA kinnisvaraturu langust edukalt ennustanud investor Michael Burry sulges viimase Nasdaq 100 indeksi langusele panustava positsiooni ning hoiab veerandit portfellist rahas, vahendab Bloomberg.
Kui sa oled aktsiat aastaid jälginud, investeerimisteesi läbi mõelnud ja siis hirmust ikkagi ostmata jätnud, tuletab iga uus hinnatipp meelde, et süüdlane vaatab peeglist vastu, kirjutab Äripäeva investeerimisvaldkonna juht Juhan Lang.
Kui teised kihutavad tehisintellekti rongile, otsib fondijuht Arko Kadajane raha teenimise võimalusi sealt, kus investorite usk on kõikuma löönud. Portugali päikese all on ta õppinud ka seda, et iga asi ei pea juhtuma kiiresti.
Tehisintellektiga seotud hirmud on toonud investorid tagasi kindlustusaktsiate juurde. Põhjamaade börsidelt leiab kolm väikese äririski, korraliku dividenditootluse ja mõistliku hinnatasemega aktsiat, millest ühel on teiste ees eelis, kirjutab Rootsi majandusleht Dagens Industri.
Aasta lõpu lähenedes vaatavad paljud ettevõtjad tavapärasest tähelepanelikumalt ettevõtte tulemusi ja pangakonto seisu. Kui aasta on olnud hea ja kontole on kogunenud raha, tekib loomulik küsimus. Kas jätta raha ettevõttesse puhvriks või panna see investeeringuna tööle? Ja kui ettevõte otsustab investeerida, kas teha seda oma raha eest või kasutada pangalaenu, liisingut või muud finantseerimislahendust? Sellest annab ülevaate Luminori ärikliendihaldurite juht Mari-Liis Stalde.