S&P 500 teel parima tänupühanädala poole alates 2008. aastast
Wall Street alustas tänupühajärgset lühendatud kauplemispäeva kindlas plussis, kui tehisintellektiga seotud müügipaanika vaibus ning investorid pöördusid tagasi varem surve all olnud tehnoloogiaaktsiate juurde. Sellega on laiapõhjaline S&P 500 indeks teel oma parima tänupühanädala tulemuse poole alates 2008. aastast.
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- mis aitas tehisintellektiga seotud müügipaanika Wall Streetil nii kiiresti vaigistada;
- miks Viraj Pateli hinnangul ei käitu 2026. aasta jaeinvestor enam turulanguse ajal endisel moel.