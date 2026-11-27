Sel nädalavahetusel soovitan kuulata muusikat ajast, mil muusikud põhjendasid oma loomingulisi nägemusi veel jumaliku ilmutusega, minna kunstinäitusele hommikust sööma ning rännata kirjanduse vahendusel rohkem kui 200 aasta tagusele Vormsile.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- kuidas kõlab publiku ees esimest korda Eesti esimene clavicymbalum ja miks seob Hildegard von Bingeni looming keskaja ekstaasi tänapäevase kuulamiskogemusega;
- miks pakutakse Tõnis Kriisa skulptuuride keskel hommikusööki ning millise maagilise ja ajaloolise maailma avab Piret Jaaksi romaan Vormsi saarest.