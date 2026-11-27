Omniva endise juhatuse liikme Kastytis Valantinase veetav Leedu riigifirma Lietuvos paštas tegi Eesti äri ostuks 115 miljoni eurose ehk soomlastest pea 20 miljoni võrra kõrgema pakkumise. Intervjuus Äripäevale lubas Valantinas, et ühinemisi ja ülevõtmisi tuleb konkurentsitihedas sektoris veelgi.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- miks peab Kastytis Valantinas Omniva ostu Leedu Posti jaoks strateegiliseks sammuks ja millist sünergiat ta Baltikumi turul näeb;
- kuidas kommenteeris Valantinas 115 miljoni euro suurust pakkumist, ettevõtte värvi küsimust ja mida see võib tähendada Omniva tuleviku jaoks.