Tehisintellektiaktsiate senine võidukäik on saanud tugeva tagasilöögi, sundides investoreid oma panuseid ümber hindama. Investeerimisekspertide hinnangul võivad praegu kõige atraktiivsemad ostukohad peituda hoopis seal, kuhu viimaste aastate börsiralli pole jõudnud.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- milliseid sektoreid peab Rait Kondor pärast AI-aktsiate tagasilööki praegu kõige ahvatlevamaks ostukohaks;
- miks näevad Rain Leesi ja Pertti Rahnel tehisintellekti kõrval võimalusi ka võlakirjades, pankades ja kindlustuses.