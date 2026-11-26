“Rahvas ikkagi eelistab vist seda uut osa, et ta tahab elada selle vana Laferme hõngus, aga uus on uus,” räägib Epp Nael
Äripäeva raadio saate “Ruutmeetrite taga” esimeses osas Laferme arendusest.
Lind Living
arendab ja rendib välja ajaloolistes hoonetes asuvaid kortereid ja äripindu. Ettevõtte kinnisvaraportfellile pani aluse Hans H. Luik
, kes ostis 1990. aastatel kokku hooneid peamiselt Tallinnas. Hans H. Luik tegutseb Naela sõnul investorina ning ootab projektidelt turu keskmisest suuremat tootlust.
Lind Livingu arendustes, kus keskmised ruutmeetrite hinnad ulatuvad 5000–7000 euroni, on suuremate korterite ostjad Epp Naela sõnul sageli keskealised ja vanemad inimesed, kel lapsed kodust lahkunud ning kes soovivad eramajast, näiteks Viimsist, kolida Tallinnale lähemale.
Nende jaoks tähendab korter vähem aiatöid, paremat ligipääsu kultuurile ja võimalust loobuda ühest autost. “Väiksemaid kortereid ostavad aga noored pered oma esimeseks koduks, sest ka selline 250 000–300 000eurone korter, mida meil ka leidub, ei käi edukale noorele perele üle jõu.”
Nael nõustub, et üldiselt on turult kadunud välismaalastest korteriostjad ja ka investorid.
Epp Naela hinnangul soovib klient üha enam korterit, kuhu saab kohe pärast ostu sisse kolida, mitte hakata kööki ja mööblit eraldi tellima.
Ajalooliste kortermajade renoveerimisel ei pääse arendaja lisatöödest isegi põhjaliku eeltöö korral, mistõttu peab arendajal Naela sõnul olema rahaline puhver. Nael kirjeldab intervjuus pikemalt Lind Livingu töövõite ja lisainvesteeringuid vanade hoonete kaasaegseks muutmisel ning toob näiteks Kadriorus Luigetiigi majad, kus renoveeritavates hoonetes on lisakulud tõstnud juba tööde algfaasis esialgset hinda mõne protsendi võrra.
Saate teises osas räägib kinnisvarafondi Favorte Reif juhatuse liige Hendri Hinno
, milline on olukord ärikinnisvara üüriturul, millised pinnad on keerulisel ajal rohkem hinnatud ja miks Favorte fond eelistab jätkuvalt investeerimist kindlat tüüpi objektidesse.