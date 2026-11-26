Nende jaoks tähendab korter vähem aiatöid, paremat ligipääsu kultuurile ja võimalust loobuda ühest autost. “Väiksemaid kortereid ostavad aga noored pered oma esimeseks koduks, sest ka selline 250 000–300 000eurone korter, mida meil ka leidub, ei käi edukale noorele perele üle jõu.”

Nael nõustub, et üldiselt on turult kadunud välismaalastest korteriostjad ja ka investorid.

Epp Naela hinnangul soovib klient üha enam korterit, kuhu saab kohe pärast ostu sisse kolida, mitte hakata kööki ja mööblit eraldi tellima.

Ajalooliste kortermajade renoveerimisel ei pääse arendaja lisatöödest isegi põhjaliku eeltöö korral, mistõttu peab arendajal Naela sõnul olema rahaline puhver. Nael kirjeldab intervjuus pikemalt Lind Livingu töövõite ja lisainvesteeringuid vanade hoonete kaasaegseks muutmisel ning toob näiteks Kadriorus Luigetiigi majad, kus renoveeritavates hoonetes on lisakulud tõstnud juba tööde algfaasis esialgset hinda mõne protsendi võrra.