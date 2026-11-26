Meediakontsern Ekspress Grupp uueks juhatuse liikmeks ja tegevjuhiks saab Liina Liivi, kellel on mitmekülgne kogemus rahvusvaheliste ettevõtete äriarenduse, turunduse ja kommunikatsiooni juhtimises, teatas ettevõte.
Kas siseraadio on lihtsalt taustamuusika või võib sellest saada kaupmehe tõhus müügitööriist? Saates „Kaupmehe eduvalem“ räägivad Digipostri tegevjuht Priit Pedanik ja Bauhofi turundusjuht Kristina Käit-Kattel, kuidas jõuda reklaamisõnumiga kliendini just sel hetkel, kui ta on poes ja valmis ostuotsust tegema.