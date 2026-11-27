ST Sisuturundus

Eestis on digitaalne raadio ehk DAB+ olnud kommertskasutuses aasta. Mida see raadioturule, kuulajatele ja reklaamiandjatele andnud on? Levira sisuturundussaates räägivad sellest Levira juhatuse liige Indrek Lepp ning raadiojaamade XFM ja Big FM omanik Priit Pedanik.