Saaremaa ettevõtete TOP 100
Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitusele spetsialiseerunud SV Torutööd OÜ saavutas majandustulemuste võrdluses Saaremaa maakonna ettevõtete seas esikoha. Ettevõtte 2025. aasta müügitulu ulatus 3,38 miljoni euroni, suurenedes aastaga 51 protsenti, ning puhaskasum kasvas 1,48 miljoni euroni.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- millised avaliku sektori suurhanked vedasid SV Torutööde rekordkasvu ja kui suur oli nende mõju ettevõtte tulemustele;
- kuidas kommenteeris Kalev Õisnurm Saaremaa piiratud tööturgu ja miks ei plaani ettevõte mahtu lõputult kasvatada.