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Kohus algatas skandaalse Soome börsifirma saneerimise

Soome kohus algatas Eesti firmade osalusega börsifirma Summa Defence’i ja selle tütarfirma Summa Holdingu saneerimismenetluse ning finantsseisundi parandamiseks otsib ettevõte jätkuvalt võimalusi uue kapitali kaasamiseks.

Tellijana saad artiklit lugedes teada:

  • millised sammud võivad Summa Defence’i saneerimisel otsustada, kas kontserni põhitegevus saab jätkuda;
  • kuidas kommenteeris tegevjuht Robert Blumberg ettevõtte rahakriisi süvenemist ja mida tähendab see võlausaldajatele.
Summa Defence’i tütarettevõtte Uudenkaupungin Työvene ehitatud SWATH-tüüpi alus Castor.
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