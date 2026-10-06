Kolme ehitusärimeest süüdistatakse võõrtööliste ärakasutamises

Prokuratuur süüdistab Anti Viigisalu, Aare Sagarit ja Amantai Bultejevi, kellest Äripäeva sõsarleht Delovõje Vedomosti kirjutas terve seeria lugusid, Eestisse tööle tulnud välismaalaste tööalases ärakasutamises, et sellest majanduslikku kasu lõigata.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- kuidas kirjeldab prokuratuur Anti Viigisalu, Aare Sagari ja Amantai Bultejevi väidetavat rollijaotust võõrtööliste ärakasutamise skeemis;
- mida on varem Delovõje Vedomostile rääkinud töötajad ja partnerid ning kuidas kommenteeris süüdistusi Anti Viigisalu.