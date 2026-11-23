Soome lahel süttis laupäeval droonirünnakust Venemaa lipu all sõitev laev, mis triivis Eesti majandusvööndist välja ja jõudis Soome vetesse, kus käivitus päästeoperatsioon. Inimesed evakueeriti aluselt ning laev pukseeriti Venemaale.
Eesti ja Venemaa vahelise maanteepiiri sulgemine on vajalik julgeolekusamm, leiab Reformierakonna esindaja Mati Raidma, keskerakondlane Lauri Laats nõuab aga otsuse aluseks oleva ohuhinnangu avalikustamist.
Kuigi tehisintellekti laialdane kasutuselevõtt ei jäta nutikaid tarkvaraarendajaid tööta, muudab see märkimisväärselt nende igapäevaseid ülesandeid. Koodikirjutamise asemel muutub IT-sektoris järjest olulisemaks analüütiline mõtlemine ja oskus tehisintellekti süsteeme turvaliselt juhtida.