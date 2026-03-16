Trump nõuab ja ähvardab, kuid valik on Euroopa teha

Donald Trump hoiatas, et NATOt ootab ees väga halb tulevik, kui USA liitlased ei aita Hormuzi väina avada, saates Euroopa riikidele otsese sõnumi liituda tema sõjategevusega Iraanis, kirjutas Financial Times.
USA president Donald Trump kutsus naftakriisist pihta saanud riike oma sõjalaevu Hormuzi väina viima, et võtmetähtsusega laevatee lahti hoida. Naftaturud seisavad silmitsi järjekordse tormilise nädalaga.
Suurpangad loodavad Lähis-Ida sõja kiirele lõpule, mis võiks aktsiaturge juba suveks tublisti turgutada. Musta stsenaariumi korral võib aga Euroopa börse oodata 16% suurune kukkumine, kirjutab Taani ärileht Børsen.