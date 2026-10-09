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Euroopa Liit plaanib Ukrainale lahjendatud liikmelisust

Ukraina põllumajanduse produktiivsus paneb jalad värisema nii euroliidu ida- kui läänetiival.

Tellijana saad artiklit lugedes teada:

  • miks kaalub Euroopa Liit Ukrainale sisuliselt piiratud liikmelisust ja kuidas see puudutaks põllumajandustoetusi ning turulepääsu;
  • kuidas kommenteerivad neid plaane Marta Kos, Tarass Võssotskõi ja Volodõmõr Zelenskõi ning mida see ütleb Ukraina eurotee tegelike väljavaadete kohta.
Brüsseli ettepaneku järgi jääks Ukraina osaliselt ühisturust eemale.
Ukraina saadikud on taas läkitatud Ameerikamaale, et leida veidigi ühist pinda Donald Trumpi ihunõunike Jared Kushneri ja Steve Witkoffiga. Ukrainlaste delegatsiooni juhivad Atlandi taga Volodõmõr Zelenskõi kabinetiülem, eksluuraja Kõrõlo Budanov ja nüüdne esiluuraja Rustem Umerov.
Miamis toimuval kohtumisel on eesmärk leida “uusi ideid ja ettepanekuid”, et panna kuidagigi rahukõnelused Venemaaga liikuma. Trump ise loodab endiselt, et tal õnnestub sel kuul ehk enne novembrikuiseid vahevalimisi maailmale mingist läbimurdest teatada.
“Globaalne briifing” on Indrek Lepiku reedeti ilmuv uudiskiri, mida saab endale tasuta postkasti tellida aadressilt kampaania.aripaev.ee/globaalne-briifing
Kuid ratsionaalsel vaatlejal lootusi napib, kõige enam paistavad Kushner ja Witkoff kaitsvat märksa isiklikumat laadi huvisid. Ja Ukraina nördimuseks paistab kitsam omahuvi saatvat ka Euroopa Liidu mõtlemist, mis avalikustas sel nädalal mõned üsnagi piiravad põhimõtted, mille järgi võiks Ukraina kunagi euroliidu liikmeks saada.

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