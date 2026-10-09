Euroopa Liit plaanib Ukrainale lahjendatud liikmelisust

Ukraina saadikud on taas läkitatud Ameerikamaale, et leida veidigi ühist pinda Donald Trumpi ihunõunike Jared Kushneri ja Steve Witkoffiga. Ukrainlaste delegatsiooni juhivad Atlandi taga Volodõmõr Zelenskõi kabinetiülem, eksluuraja Kõrõlo Budanov ja nüüdne esiluuraja Rustem Umerov.
Miamis toimuval kohtumisel on eesmärk leida “uusi ideid ja ettepanekuid”, et panna kuidagigi rahukõnelused Venemaaga liikuma. Trump ise loodab endiselt, et tal õnnestub sel kuul ehk enne novembrikuiseid vahevalimisi maailmale mingist läbimurdest teatada.
Kuid ratsionaalsel vaatlejal lootusi napib, kõige enam paistavad Kushner ja Witkoff kaitsvat märksa isiklikumat laadi huvisid. Ja Ukraina nördimuseks paistab kitsam omahuvi saatvat ka Euroopa Liidu mõtlemist, mis avalikustas sel nädalal mõned üsnagi piiravad põhimõtted, mille järgi võiks Ukraina kunagi euroliidu liikmeks saada.
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