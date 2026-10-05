Tagasi Politoloog: Läti valimiste võitja asub lahendama Air Balticu ja Rail Balticu ummikseisu Läti parlamendivalimised võitnud peaministripartei Andris Kulbergsi juhtimisel peab nüüd näitama, kuidas lahendada viimastel aastatel takerdunud Air Balticu ja Rail Balticu, ütles politoloog Veiko Spolitis. Hommikuprogramm Peatükid

Erakond Ühinenud Nimekiri sai valimistel 41 mandaati, mida Spolitis nimetas pärast Läti taasiseseisvumist erakordseks tulemuseks. Tema sõnul oli valijate soov muutuseks tuntav, sest inimesed olid väsinud senistest poliitilistest tavadest ja nägudest.

"Nüüd on rahvas andnud mandaadi, vaatame, kuidas nende ülesannete täitmisega läheb," ütles Spolitis. Tema sõnul lubas Kulbergs juba enne valimisi, et tal on transpordiprojektide ummikust väljatoomiseks lahendusi.

Koalitsiooniläbirääkimised võivad siiski kujuneda keeruliseks. Senised kolm koalitsioonierakonda said kokku 59 mandaati, kuid Spolitise sõnul arutatakse ka võimalust kaasata valitsusse populistlik partei Läti Esikohal.