Tagasi PRO Miks ähvardab Venemaa Euroopat tuumasõjaga Üha kõlavamad hoiatused NATO seest võimalikust Venemaa rünnakust tekitavad rohkem küsimusi, kui annavad vastuseid. Tellijana saad artiklit lugedes teada: miks peavad mitmed Euroopa pealinnad Venemaa võimalikku rünnakut pigem aja kui tõenäosuse küsimuseks;

kuidas seostuvad Kremli tuumaähvardused Kaliningradi, NATO ja Euroopa sisepoliitiliste arvutustega.

Ühestki hinnast seda ei näe, kuid Lähis-Ida naftaeksport on tõusnud kõrgeimale tasemele alates USA-Iraani sõja algusest enam kui pool aastat tagasi. Tõsi, veel kolmandik on sõja-eelsest tasemest puudu ning kõige suurem mure polegi toornafta, vaid rafineeritud kütustega, millest jõuab turule kõigest pool sõja-eelsest tasemest.

Küsimus, kas Donald Trump on tõesti valmis lühiajalise poliitprofiidi nimel peatama diislikütuse ekspordi, tekitab üha tõsisemat peavalu nii Ladina-Ameerikas, mis on USA kütuse suurim ostja, kui ka Euroopas, mis tarnib iga kuu 10 miljonit barrelit Ühendriikide diislikütust ja petrooleumi.

“Globaalne briifing” on Indrek Lepiku reedeti ilmuv uudiskiri, mida saab endale tasuta postkasti tellida aadressilt on Indrek Lepikuilmuv uudiskiri, mida saab endale tasuta postkasti tellida aadressilt kampaania.aripaev.ee/globaalne-briifing

Kuklas tuksuva valuna ootab aga küsimus Euroopa julgeolekust. Juba mitu nädalat keerleb eri pealinnades dokumente sellest, kuidas Venemaa valmistub rünnakuks mõne NATO liikmesriigi suhtes. Vaidlus paistab olevat seejuures rohkem küsimuse üle “millal”, mitte “kas üldse”.

Viimase 7 päeva olulisemad uudised

Briti politsei reageeris pühapäeva varahommikul terroriohule Lääne-Inglismaal Fairfordi õhuväebaasis, mida kasutavad USA strateegilised pommitajad sõjas Iraaniga. Lennuvälja lähistel vahistati viis meest, kes said hiljem kautsjoni vastu vabaks. Hiljem vahistasid võimud terrorikahtlusega ka ühe Briti-Iraani topeltkodaniku, misjärel teatas riigi peaminister Andy Burnham, et on alust kahtlustada Iraani režiimi vandenõu. Sama väitis varem ka USA, Iraan seevastu lükkas süüdistuse kategooriliselt tagasi.