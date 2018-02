Ainult tellijale

Järgmine samm – füüsiline internet

Fred Märtsoo 27. veebruar 2018, 06:00

Laomaailma tegevjuht Fred Märtsoo https://www.aripaev.ee/storyimage/EA/20180227/OPINION/180229719/AR/0/AR-180229719.jpg

Ainult tellijale

Eesti edu e-teenuste ja e-riigi arendamisel on saanud kogu maailmas tunnustust, nüüd on aeg astuda järgmine samm ning tuua interneti standardid ka asjade maailma, kirjutab Laomaailm AS tegevjuht Fred Märtsoo.

Aastaid on vaikselt arendatud ideed digitaalse maailma põhimõtete rakendamisest füüsilises maailmas nimega Füüsiline Internet (Physical Internet ehk PI), mis peamiselt keskendub uue konteinerite standardi loomisele. Idee sisuks on kasutada digitaalse interneti kasutatavat andmete edastamise pakettide süsteemi reaalses maailmas. Internetis liigub info pakettidena, mille puhul süsteemi jaoks ei ole oluline pakettide sisu, vaid nende võimalikult kiire ja efektiivne edasitoimetamine. Sarnaselt peaks olema tulevikus kaupade liigutamiseks modulaarsed konteinerid, mida on võimalik väiksematest ühikutest kokku panna ja lahti võtta, et siis uutest moodulitest uuesti kokku panna. Eesmärk on saavutada võimalikult efektiivne kaupade liikumine, kus suurte keskuste vahel liiguvad suuremad moodulitest konteinerid ja sealt edasi väiksemad, kuni lõpptarbijani jõuab üksik moodul, mis on sobiva suurusega konkreetse kauba jaoks. Sellise standardimuutuse jaoks on vajalik ülemaailmne kokkulepe ja kõigi osapoolte valmisolek seda kasutama hakata. See on ka põhjus, miks idee ei ole seni väga palju kandepinda saanud.