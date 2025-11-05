Äripäev
  • OMX Baltic0,14%291,77
  • OMX Riga0,46%915,23
  • OMX Tallinn0,18%1 909,45
  • OMX Vilnius−0,14%1 258,75
  • S&P 5000,00%6 771,55
  • DOW 300,00%47 085,24
  • Nasdaq −2,04%23 348,64
  • FTSE 1000,29%9 742,73
  • Nikkei 225−2,5%50 212,27
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,13
  • EUR/RUB0,00%93,36
  05.11.25, 16:06

Kogenud investor suurest müügilainest: ootuspärane korrektsioon on käes

Teisipäeva õhtul vedas USA tehnoloogiasektor aktsiaindeksid langusesse, kuid kogenud investori jaoks oli kukkumine ootuspärane, sest ühel hetkel peab kasumivõtmine tulema.
Investori ja Off The Record Juttude kanali kaasautori Taavi Ilvese sõnul ei ole langus nii suur olnud ja võib järkjärgult aktsiaid müüa, kui need on soetatud lühiajalise vaatega.
  • Investori ja Off The Record Juttude kanali kaasautori Taavi Ilvese sõnul ei ole langus nii suur olnud ja võib järkjärgult aktsiaid müüa, kui need on soetatud lühiajalise vaatega.
  • Foto: Liis Treimann
Nasdaqi aktsiaindeks langes teisipäeval veidi üle 2% ja aktsiafutuurid ootavad languse jätkumist kolmapäevasel börsipäeval USAs. Langust vedasid tehisintellektiga seotud ettevõtted ning lisaks ka viimastel nädalatel palju räägitud kvantarvutite aktsiad, mis tegid kohati 10% suuruseid kukkumisi.
