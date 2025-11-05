Kogenud investor suurest müügilainest: ootuspärane korrektsioon on käes

Investori ja Off The Record Juttude kanali kaasautori Taavi Ilvese sõnul ei ole langus nii suur olnud ja võib järkjärgult aktsiaid müüa, kui need on soetatud lühiajalise vaatega.
Foto: Liis Treimann
Nasdaqi aktsiaindeks langes teisipäeval veidi üle 2% ja aktsiafutuurid ootavad languse jätkumist kolmapäevasel börsipäeval USAs. Langust vedasid tehisintellektiga seotud ettevõtted ning lisaks ka viimastel nädalatel palju räägitud kvantarvutite aktsiad, mis tegid kohati 10% suuruseid kukkumisi.
Wall Streeti tippjuhid hoiatavad, et aktsiaturgudel võib järgneva 12–24 kuu jooksul tulla enam kui 10% suuruse langus. Samas rõhutavad nad, et selline korrektsioon ei pruugi olla negatiivne nähtus, vaid loomulik osa tsüklist.
Kuigi kodused investeeringud pakuvad mugavust ja tuttavlikkust, on pea kohal kõlkuv geopoliitiline risk pannud kodubörsi külgsuunas triivima ning sunnib investoreid kaugemale vaatama. Panime kokku portsu investeerimisideid investor Toomase kolleegidelt.
Muuga sadamas laaditi hiljuti laev MV GREEN K MAX 1, mille pardale paigutati 68 500 tonni Eesti nisu. See on erakordne maht, mis näitab nii kodumaise teraviljasektori jõudu kui ka ekspordivõimekust. Scandagra Eesti viljaäri juht Marge Pähkel rõhutab, et taoline operatsioon eeldab sujuvat koostööd kogu väärtusahela ulatuses, head koostööd kokkuostjate vahel ja näitab, et Eesti suudab konkureerida maailma suurimate viljaeksportijatega.