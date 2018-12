Kes avab Saksamaa kurdid kõrvad?

Möödunud nädalal esitasid Nordstream 2 torujuhtme kohta oma negatiivse seisukoha nii Ameerika Ühendriikide Kongressi esindajatekoda kui ka Euroopa Parlament, kuid Saksamaa kõrvad paistavad olevat kurdid, kirjutab riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson (Reformierakond).

Marko Mihkelson Foto: Veiko Tõkman

Saksamaa lahkuv liidukantsler Angela Merkel on teinud palju head Euroopa ühtsuse hoidmiseks, kuid vähemalt kahes olulises küsimuses on ta läinud sügavalt lati alt läbi. Esiteks raputab rändeväravate avamine 2015. aastal lausungiga "Wir schaffen" ("Me saame hakkama") siiani kogu Euroopat Brexitist ÜRO rändekompaktini ja teiseks, Nordstream 2 ehitusele rohelise tule andmine üksnes kütab Venemaa agressiooniiha.