Majandusharidus kohustuslikuks nii füüsikule kui ka lüürikule

Eesti rahva parem rahandus- ja majandusalane haridus ning haritus tooks endaga usutavasti kaasa palju rohkem head, kui „kõigest“ rahva jõukuse kasvu, kirjutab Kristjan Kalam Eduka Eesti konkursile esitatud arvamusloos.

Kristjan Kalam. Foto: Erakogu

Näiteks on ühe küsitluse järgi Eestis suurimaks takistuseks enamate laste saamisel majanduslikud piirangud (Turu-uuringute AS, 2018). Kindlasti pole kellelegi ka üllatus, et paarisuhtes ettetulevate tülide sagedaseim põhjus on raha.