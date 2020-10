NJORDi juristid: algatus, mis võiks heastada Eesti rikutud maine

Kurjategijatele meeldiks, kui rahapesu tõkestamiseks puuduvad ühtsed reeglid. Foto: Andras Kralla/Äripäev

Eesti võiks olla algatada Euroopa Liidus diskussiooni rahapesu tõkestamisega seotud andmevahetuse ühtsetele alustele viimiseks, kirjutavad NJORD Advokaadibüroo vandeadvokaat Silja Elunurm ja jurist Henrik Link.

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise temaatika leiab meediapildis aktiivset kajastamist. Küll öeldakse, et kohustatud subjektide hoolsusmeetmed on olnud liialt leebed ja teisalt leitakse, et pangad on hoolsusmeetmetega liiale läinud, mis on toonud kaasa olukorra, kus pangateenustele juurdepääs on takistatud. Lisaks on põhjendatud küsimus, kas riik ei ole uusi reegleid luues ettevõtlusvabadusse liialt sekkunud kohustatud isikutele üha uusi ja koormavaid kohustusi seades.