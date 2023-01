Ettevõtja: kinnisvaramüüjad, tulge pilvedest maa peale tagasi!

Tuntud ärimees viib kõik restoranid ökomärgi alla

Restoraniärimees Kristjan Päeske räägib saates "Turismitund", miks ta on võtnud vaevaks oma toidukohtadele hankida keskkonnahoidlikku tegutsemist tunnustava Green Key märgise. "See ei ole järjekorne turundusvõimalus, vaid me päriselt tahame restoranide protsesse paremini korraldada," ütles Peäske.

