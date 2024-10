Järgnev pala ei räägi muusikast, aga kindlalt saab väita, et loo pealkiri pole eksitav. See puudutab Eesti Killustiku, Eestis ühe kõige laiema karjääride võrgustikuga ehitusmaavarade pakkuja arvamust kooskõlastusringil oleva keskkonnatasude seaduse ja maapõueseaduse muutmise eelnõu väljatöötamiskavatsuse (VTK) kohta. Oluline on see kavatsus kõikide Eesti peamiste maavarade leiukohtade vaates.