Tagasi PRO 20.09.25, 14:00 “Meil on vaid kaks probleemi: sääsed ja vägivaldne asotsiaalne naabrimees“ Meie ülesanne on aidata ehitada ühiskonda, mida me peame väärtuslikuks ja oleme seetõttu valmis vajadusel kaitsma, rääkis Tallinna tehnikaülikooli IT-teaduskonna kaasprofessor, reservohvitser ja kaitseliitlane Rain Ottis TalTechi aastapäevakõnes.

TalTechi professor Rain Ottis.

Foto: Erakogu

Mul on hea meel, et saame taas üheskoos oma ülikooli aastapäeva tähistada. Kiirete ja põhjapanevate muutuste ajastul on sellised traditsioonid eriti olulised, kuna need aitavad meil meeles hoida, kust me tuleme ja kuhu oleme teel. Mis on tõeliselt oluline ja mis mööduv. Mis on meie roll ühiskonnas nii ülikoolina kui ka isiklikul tasandil.

Viimased aastad ei ole olnud kergete killast. Ehk mäletate veel neid aegu, kui maailm sulgus kodukontorisse ning pidime üleöö ümber mõtestama kogu oma õppetöö? Vaevalt olime sellega ühele poole saanud, kui Venemaa eskaleeris oma kaheksa aastat vindunud vaenutegevuse täiemahuliseks sõjaks Ukraina vastu.

See sõda kestab tänaseni ning selle vari ulatub igapäevaselt ka meieni. Lisaks käib globaalsel tasandil positsioonide ümber mängimine, mis sunnib meid pidevalt ümber hindama oma julgeolekukeskkonda ning sellega toime tulemiseks vajalikke ressursse.

Inimkond on polariseerunud ja me kipume vahest ennast defineerima pigem kõiksugu asjade vastaste, mitte mingi mõtteviisi pooldajatena. See on väsitav ja demoraliseeriv ja vihaleajav ja ...

Hingame korraks.

Väike ja tubli riik

Kui järele mõelda, siis tegelikult on ju Eestis väga hea elada. Jah, meie rahvussport on ilma üle virisemine. +6C ja vihm – see ilmateade võib vabalt kehtida nii detsembris kui juunis. Kuid meil pole suuri maavärinaid, tsunamisid, tornaadosid, haisid ega krokodille. Meil on hoopis suhteliselt palju puhast loodust, värsket vett ja õhku.

Meil on oma riik, mis on väike aga tubli. Oleme maailma tippliigas mitmete oluliste vabaduste poolest, korruptsioonitase on maailma mõistes madal, meil on palju sõpru ja liitlasi.

Ausalt öelda on meil siin vaid kaks olulist probleemi – sääsed ja vägivaldne asotsiaalne naabrimees. Jäägu sääsed teiseks korraks, kuid naabrimehest tuleb natuke rääkida, sest tal ei ole vist plaanis ära kolida ega oma käitumist parandada.