Tagasi 20.09.25, 11:15 Septembris on juba olnud mullusest kaks korda rohkem ummistusrünnakuid Septembris on ummistusrünnakuid juba praegu olnud kaks korda rohkem kui mullu septembris, samuti on järjest rohkem näha, et küberpätid otsivad rünnakuteks valmistudes meie süsteemidest nõrku kohti.

Foto: Erki Pärnaku / Õhtuleht / Scanpix

Ummistamine on küberrünnak, kus veebileht ujutatakse üle tohutu hulga võltspäringutega, nii et päris kasutajad ei pääse seda enam kasutama. Ehkki selliste rünnakute arv on kasvanud, pole õnneks kasvanud nende põhjustatud kahju, ütles RIA analüüsi- ja ennetusosakonna küberturvalisuse juhtivanalüütik Simon Berner.