Septembris on juba olnud mullusest kaks korda rohkem ummistusrünnakuid

Ummistamine on küberrünnak, kus veebileht ujutatakse üle tohutu hulga võltspäringutega, nii et päris kasutajad ei pääse seda enam kasutama. Ehkki selliste rünnakute arv on kasvanud, pole õnneks kasvanud nende põhjustatud kahju, ütles RIA analüüsi- ja ennetusosakonna küberturvalisuse juhtivanalüütik Simon Berner.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!
Ülemaailmne tehnoloogiline rike Dead Blue Screen ehk „Surnud sinine ekraan” katkestas reedel tegevuse mitmes tööstusharus, peatades lennud ja lõpetades kõik alates pangandusest kuni tervishoiusüsteemideni. Miks see juhtus?
Katus ei ole vaid maja esteetiline kroon, vaid kriitiline kaitse inimese ja vara jaoks. Vihmaveesüsteemid, lumetõkked ja turvaline ligipääs korstnale on lahendused, mille lisamine juba ehituse algfaasis võib säästa suuri summasid ning hoida ära õnnetusi.