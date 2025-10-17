Silver Sillak: ainult Eesti ei tule taastuvenergia tootmise suurendamisega toime. Aga peab tulema
Kõik meie naabrid saavad kohaliku taastuvenergia tootmise jõulise suurendamisega hakkama. Tulebki saada, sest taastuvenergia on ülekaalukas avalik huvi, kirjutab Eesti Taastuvenergia Koja juhataja Silver Sillak.
“Meretuuleenergiat toetava investeerimiskeskkonna kujundamisel on Eesti liikunud võrreldes muu Euroopaga täpselt vastupidises suunas,” märgib taastuvenergia koja juht Silver Sillak. Fotol on Nystedi meretuulepark Gedseri lähistel Taanis.
Foto: Liis Treimann
Vaatamata keerulisemaks muutunud geopoliitilisele ja maailmaturu olukorrale ei ole meie naaberriigid ja muu Euroopa taastuvenergiale üleminekust ning seda soodustava ärikeskkonna kujundamisest loobunud ega kavatse seda teha. Eestis on samal ajal areng seiskunud või kulgeb suisa vastupidises suunas.
