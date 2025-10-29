Bürokraatialaviini kartnud ettevõtjate kohustus mängiti ümber. “Panime sinna tohutu raha alla ja nüüd teeme ikka teistmoodi”
Euroopa Komisjon lõdvendab metsakaitse nõudeid ning edaspidi ei pea tarneahelas vastutama kõik bürokraatiat kartnud ettevõtjad, vaid ainult esimene lüli. Kaupmehed ja puidutöösturid pelgavad aga kasvavat koormust ja tühja läinud investeeringuid.
Vihmametsade kaitseks loodud Euroopa Liidu määruse edasilükkamine ei päästa veel pealtnäha vihmametsadega üldse mitte seotud ettevõtteid maailma teises otsas kohustusest koguda oma tarnijatelt kaupade kohta täiesti uut laadi infot.
Kakao ja kohv pole ainsad toorained, mille hind on äkiliste ilmaolude tõttu ülesmäge kihutanud, surve all on ka apelsinimahla ja oliiviõli hind. Ebastabiilne turg paneb toidutootjad ja maaletoojad tarneraskustesse.
Eestis maiustusi ja sealhulgas šokolaadi tootev Kalev loodab peagi samuti osta oluliselt soodsamaks läinud kakaod, misjärel saaks üle vaadata ka oma toodete hinnad. Analüütikud aga ei näe tulemas suuri muutusi.
Käesoleva aasta teisel poolel on taastuvenergia turg Balti riikides ja Poolas selgelt elavnenud, ütleb Mantas Auruškevičius, 8,5-protsendilise tootlusega võlakirju praegu pakkuva investeerimisettevõtte „Atsanaujinčios energetikos investicijos“ (AEI) juht. Pärast mitut vaoshoitumat aastat tulevad välisinvestorid tagasi meie regiooni, otsides nii töötavaid kui ka arendusjärgus roheenergia projekte.