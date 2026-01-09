Erik Laur: Venezuela võlakirjad rallivad, aga riskid on suured

Ameerika Ühendriikide avantüürid läänepoolkeral õõnestavad küll reeglitel põhinevat maailmakorda, ent muudavad samal ajal elu keeruliseks ka Venemaale. Mida otsustab Donald Trump, kujundab sel aastal suuresti kogu globaalpoliitika kulgu.
Hiina välisministeerium on USA operatsiooni ja Venezuela presidendi Nicolás Maduro vastase tegevuse selgelt hukka mõistnud, öeldes, et USA-l puudub õigus olla maailma politseinik ja kohtunik, rääkis Eesti suursaadik Hiinas Hannes Hanso.
Konkurentsiamet uuris ligi aasta Eesti jaekettide lepinguid ja kaubandustavasid, kuid lõpetas augustis menetlused rikkumisi tuvastamata. Samal ajal tõi uurimine esile hulga küsimusi, kus ostjate ja tarnijate jaoks vajavad reeglid veel selgitamist.