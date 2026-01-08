Hannes Hanso: Trumpi hulljulgus Venezuelas tekitab Hiina võimudes ärevust
Hiina välisministeerium on USA operatsiooni ja Venezuela presidendi Nicolás Maduro vastase tegevuse selgelt hukka mõistnud, öeldes, et USA-l puudub õigus olla maailma politseinik ja kohtunik, rääkis Eesti suursaadik Hiinas Hannes Hanso.
Hanso sõnul tõlgendab Hiina USA jõudemonstratsiooni ja rahvusvahelise õiguse piiride kompamist kui tüüpilist kiusamist. USA otsustavus tekitas Hanso hinnangul Hiina juhtkonnas ärevust, Peking ei oodanud Donald Trumpilt nii hulljulget operatsiooni.
Hanso selgitas, et Hiina on alates 2000. aastast investeerinud Venezuelas peamiselt taristusse üle 100 miljardi dollari. Lisaks on Venezuelal Hiina ees üle 10 miljardi dollari väärtuses laene, mida on tasutud naftas.
Hanso usub, et toimuv annab põhjust järelemõtlemiseks ka Kremlis. “Ma arvan, siin on Putinil ilmselt mille üle mõelda, et nähes kui otsustav ja võib-olla ka ettearvamatu ja efektiivne võib Ameerika Ühendriikide tegevus mingites küsimustes olla,“ sõnas ta.
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Lisaks ütles Hanso, et Hiina toetab Moskva sõjamootorit nii raha kui ka oma hoiakutega. “Hiina on ikkagi väga selgelt valinud poole,“ märkis ta.
Seda kinnitab tema sõnul ka Hiina käitumine rahvusvahelistes konfliktides. “Ta on väga varmas hukka mõistma mingit Iisraeli tegevust Palestiinas, aga ta ei ole kunagi hukka mõistnud Vene agressiooni Ukrainas. Mitte kunagi,“ ütles Hanso.
Intervjuus tuli juttu ka arengutest Taiwanis ning sellest, miks Eestil on Hiinaga suur kaubandusdefitsiit.