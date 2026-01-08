Hannes Hanso: Trumpi hulljulgus Venezuelas tekitab Hiina võimudes ärevust

Lisaks ütles Hanso, et Hiina toetab Moskva sõjamootorit nii raha kui ka oma hoiakutega. “Hiina on ikkagi väga selgelt valinud poole,“ märkis ta.

Seda kinnitab tema sõnul ka Hiina käitumine rahvusvahelistes konfliktides. “Ta on väga varmas hukka mõistma mingit Iisraeli tegevust Palestiinas, aga ta ei ole kunagi hukka mõistnud Vene agressiooni Ukrainas. Mitte kunagi,“ ütles Hanso.

Intervjuus tuli juttu ka arengutest Taiwanis ning sellest, miks Eestil on Hiinaga suur kaubandusdefitsiit.

Küsis Juhan Lang.