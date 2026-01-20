Robert Pajussaar: vägisi Eesti elu paremaks ei räägi, vaja on otsuseid

Ühendades tehnoloogilise potentsiaali visaduse ja hariduspüüdlusega, pole põhjust tuleviku ees hirmu tunda, kirjutab erakõrgkooli Mainor rektor Andrus Pedai vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
Usaldus ei ole üksnes tunne, vaid ka kalkulatsioon. Mitte ükski ettevõtja ei hoia investeeringuid tagasi emotsioonide pärast, kirjutab Parempoolsete juhatuse liige Andrus Kaarelson vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
Edasiviiv optimism saab tekkida ainult tulemustest, nende mõõtmisest, väärtustamisest ja konstruktiivsest tagasisidest, kirjutab endine diplomaat Clyde Kull vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
Edukas ettevõte ei sünni üksnes heast ideest ning kiire kasv ei tähenda alati muretut tulevikku. Äripäeva raadio saates „Ettevõtlik Tallinn“ räägivad oma kogemustest kaks Tallinna ettevõtlusauhindadel tunnustatud ettevõtjat: särava startija tiitliga pärjatud Fumé restorani eestvedaja Martti Siimann ning Tallinna tootja tunnustuse pälvinud tehnoloogiaettevõtte Rantelon esindaja Karl Taklaja.