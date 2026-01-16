Andrus Kaarelson: seitse sisulist sammu investeeringute taastamiseks ja palgakasvuks
Usaldus ei ole üksnes tunne, vaid ka kalkulatsioon. Mitte ükski ettevõtja ei hoia investeeringuid tagasi emotsioonide pärast, kirjutab Parempoolsete juhatuse liige Andrus Kaarelson vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
Ühendades tehnoloogilise potentsiaali visaduse ja hariduspüüdlusega, pole põhjust tuleviku ees hirmu tunda, kirjutab erakõrgkooli Mainor rektor Andrus Pedai vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
Eesti ettevõtted ja avalik sektor kulutavad dokumendihaldusele märkimisväärseid summasid, kuigi turul leidub ka soodsamaid ja kasutajasõbralikumaid lahendusi. Folderiti asutaja ja tegevjuhi Kent Raju sõnul takistavad kulude vähendamist sageli harjumused, teadmatus ja põhjendamatu hirm olemasoleva süsteemi väljavahetamise ees.