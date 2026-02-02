02.02.26, 13:03 Kristiina Tukk: mõtle hetkeks ESG peale ja ära pöörita silmi Määramatusi täis maailmas võidavad üha enam need organisatsioonid, kes suudavad oma äritegevuses lähtuda väärtustest ja oma tegevusega selgust luua, kirjutab turundusagentuuri Nobel Digital juht Kristiina Tukk. Loe AI kokkuvõtet

“ESG mõõde ei peaks olema kommunikatsiooniplaani ripats ega jääma aastaaruande lõppu. See toimib siis, kui on ettevõtte loomuliku tegutsemise ja kultuuri osa,” rõhutab Nobel Digitali juht Kristiina Tukk.

Mõtle hetkeks ESG peale. Ei, ära pöörita silmi – tean, et see kolmetäheline kombinatsioon on praeguseks suurele osale juhtidest ja turundajatest sama väsitav kui Teamsi koosolek reede õhtul. Aga see väsimus tuleb ennekõike täheühendi esimesest tähest Est, mille osas on tõesti külvatud suurel hulgal segadust.

Olen viimasel ajal mõtisklenud, kas kogu keskkonnatemaatika juures pole me mitte unustanud ära organisatsioonide tegevuse sotsiaalset mõõdet ning selle otsest mõju, rääkimata sellega kaasnevatest võimalustest. Lisaks muule tundub, et üks põhjus, miks kogu kliima ja keskkonnaga seonduv protsess on nii rööbastelt maha jooksnud, peitub Si ja G ignoreerimises riikide ja Euroopa Liidu tasandil.

Meeldetuletus: lühend ESG tuleb ingliskeelsetest sõnadest environmental (keskkond), social (sotsiaalne) ja governance (juhtimine).

Segadus on tekkinud ebaühtlasest ja vastukäivast infost, mida organisatsioonid ja ka valitsused levitavad. See ebaühtlus võimaldab erinevatel huvigruppidel mõjutada inimese arvamust ja suunata seda endale kasulikus suunas. Me oleme manipuleeritud ja manipuleeritavad.

Möödunud aastal läbisime Nobel Digitali kolleegidega Cambridge’i Ülikooli jätkusuutlikkuse programmi eesmärgiga aru saada, mis päriselt toimub ning kuidas see ettevõtlust ja Eestit mõjutama hakkab.

Võimestatud ja tegutsemisvõimeta

Ilmselt ei ole ma ainus, kes on märganud, kuidas 21. sajandi maailmas tunnevad paljud inimesed end ühelt poolt võimestatuna, sest võimalusi oma ideede levitamiseks ja mõttekaaslaste leidmiseks on lihtsalt palju rohkem, teisalt aga paradoksaalselt väsinutena ja kohati hoopis vähem tegutsemisvõimelistena, kuna infomüra on meeletu, väärtuspõhiste valikute tegemine keeruline, ja arusaamine, mis on või pole “õige”, kipub kaduma minema. Generatsioonide vaheline ning vähemuste ja mittevähemuste vaheline põrkumine on suurem kui kunagi varem.